ATALANTA - ARSENAL CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Kızılyıldız evinde Benfica’yı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde daha önce 1984 yılında karşı karşıya gelen iki takım lige 3 puanla başlamak istiyor. Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son sekiz maçın sadece birini kazanan Benfica’da Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun ilk 11’de çıkması bekleniyor. Peki, Kızılyıldız - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Kızılyıldız - Benfica maçını canlı izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.