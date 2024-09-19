ATALANTA - ARSENAL CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Atalanta evinde Arsenal’i konuk ediyor. İtalyan takımlarına konuk olduğu son üç Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden Arsenal rakibiyle ilk defa karşılaşacak. Nefes kesecek maç bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Peki, Atalanta - Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Atalanta - Arsenal canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…
Atalanta, Şampiyonlar Ligi’nde evinde Arsenal ile karşılaşacak. Geçen sene UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan Atalanta Şampiyonlar Ligi’ne 3 puan ile başlamak istiyor. Arsenal, Atalanta’nın Avrupa kupalarında karşılaştığı beşinci İngiliz takımı olacak. Peki, Atalanta - Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.