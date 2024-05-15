İtalya Kupası Final maçında Atalanta ve Juventus karşı karşıya geliyor.
İtalya Kupası finalinde Atalanta ve Juventus kozlarını paylaşacak. Peki, Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.
ATALANTA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
ATALANTA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İtalya Kupası Final’i Atalanta - Juventus maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma
TRT SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.
ATALANTA - JUVENTUS CANLI SKOR
ATALANTA - JUVENTUS CANLI SKOR
ATALANTA - JUVENTUS CANLI İZLE
ATALANTA - JUVENTUS CANLI İZLE
TRT SPOR CANLI İZLE
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#İtalya Kupası
21 dakika önce