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Spor

İtalya Kupası finalinde heyecan dorukta: Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta?

İtalya Kupası Final maçında Atalanta ve Juventus karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Fabio Maresca yönetecek. Peki, Atalanta - Juventus maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte Atalanta - Juventus maçı canlı izleme ekranı.

10:29 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İtalya Kupası Final maçında Atalanta ve Juventus karşı karşıya geliyor.
İtalya Kupası Final maçında Atalanta ve Juventus karşı karşıya geliyor.

İtalya Kupası finalinde Atalanta ve Juventus kozlarını paylaşacak. Peki, Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.

ATALANTA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası Final’i Atalanta - Juventus maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma
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ekranlarından naklen yayınlanacak.

ATALANTA - JUVENTUS CANLI SKOR

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#Atalanta
#Juventus
#İtalya Kupası
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