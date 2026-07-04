Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı günün ilk çalışmasıyla devam etti.
Samorin'de bulunan Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle ve düz koşularla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel uygulamaların gerçekleştirildiği öğrenildi.
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları, Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen, antrenmanı tribünden izledi.