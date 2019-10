Beşiktaş’a huzur lazım

Beşiktaş Kulübünün yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Ahmet Nur Çebi, camiada birlikteliği sağlayacaklarını söyledi. Çebi, başkan Fikret Orman’ın, “Kırgınlıklar olur. Biz büyük bir camiayız. Yarın barışırız, bir şey olmaz” sözlerine cevap verdi. Başkan Orman’ın sergileyeceği tutumun önemli olduğunu dile getiren Çebi, “Nasıl barışık geldik ve darıldıysak, darıldıktan sonra da barışılabiliyor. Dünyada böyle şeyler oluyor. Tabii ki tavırlarına, isteğine bağlı. Onun ‘Yarın barışırız’ sözleriyle ilgili tavır ve davranışlarını göreceğiz. Eğer öyle bir şey varsa, biz uzatılan eli geri çevirmeyiz. ‘Ağabey’ denildi, ‘Başkanım.’ dedik. Gelişmelere bakacağım” şeklinde konuştu. Beşiktaş taraftarını yönetim ve kongre ile birleştirmeyi hedeflediğini anlatan Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş’ın her şeyi taraftar. Biz taraftarı Beşiktaş’ın yönetimiyle, kongresiyle birleştirdiğimiz andan itibaren bu camia uçacaktır. Yolda yalnız yürünmez. Ne kadar çoksanız, o kadar çoğalacaksınız. Ne kadar çoğalırsanız o kadar başarılı olacaksınız. Beşiktaş’a önce huzur lazım” ifadelerini kullandı.

AÇIK VE ŞEFFAF OLACAĞIZ

Siyah-beyazlı kulüpte 7 sene önce göreve başladıkları yer ile hemen hemen aynı noktada olduklarını savunan Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş’ın ‘FEDA’ projesini ikinci kez kaldırıp kaldıramayacağını bilmiyorum. Göreve gelip hesaplara baktığımızda, zaten yapılması gereken bir şey varsa yapacağız. Artık kendi kendimize söylemler yok. Gerçeklerin içine gireceğiz ve yapılması gereken neyse onu yapacağız. ‘FEDA’ mı olur, ne olur onu bilemiyorum şu anda. Açık ve şeffaf olacağız. Geldiğim zaman bakacağım, inceleyeceğim ve bunları paylaşacağım” diye konuştu.

Orman görevi devrediyor

Beşiktaş Kulübünde 2012’de başkanlığa seçilen Fikret Orman, 7,5 yılın ardından görevini devrediyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Yıldırım Demirören’in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından, daha önce kulüpte yöneticilik de yapan Fikret Orman, 25 Mart 2012’deki olağanüstü genel kurulda siyah-beyazlı kulübün 33. başkanı seçildi. Fikret Orman, görevi aldığında mali problemler yaşayan Beşiktaş’ta “Feda” dönemini başlattı ve sonrasında futbolda elde edilen başarılar ve tesisleşme hamleleriyle dikkati çekti. Orman, 7,5 yıl süren başkanlığı yarın yapılacak genel kuruldan sonra devredecek. Orman, bu süreçte futbolda 2 Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte formaya 3. yıldızı eklemesinin yanı sıra, basketbolda da 2011-12 sezonunda 3 kupa birden aldı. Fikret Orman’ın 7,5 yıllık başkanlık döneminde 77 futbolcu transfer edildi.