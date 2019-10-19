Beşiktaş’a huzur lazım
SÜPER LİG

Beşiktaş’a huzur lazım

Beşiktaş’ta yarın yapılacak olağanüstü genel kurulda başkan adayı olan Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş’ın her şeyi taraftar. Biz taraftarı Beşiktaş’ın yönetimiyle, kongresiyle birleştirdiğimiz andan itibaren bu camia uçacaktır. Yolda yalnız yürünmez. Ne kadar çoğalırsanız o kadar başarılı olursunuz” dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Nur Çebi

Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş Kulübünün yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Ahmet Nur Çebi, camiada birlikteliği sağlayacaklarını söyledi. Çebi, başkan Fikret Orman’ın, “Kırgınlıklar olur. Biz büyük bir camiayız. Yarın barışırız, bir şey olmaz” sözlerine cevap verdi. Başkan Orman’ın sergileyeceği tutumun önemli olduğunu dile getiren Çebi, “Nasıl barışık geldik ve darıldıysak, darıldıktan sonra da barışılabiliyor. Dünyada böyle şeyler oluyor. Tabii ki tavırlarına, isteğine bağlı. Onun ‘Yarın barışırız’ sözleriyle ilgili tavır ve davranışlarını göreceğiz. Eğer öyle bir şey varsa, biz uzatılan eli geri çevirmeyiz. ‘Ağabey’ denildi, ‘Başkanım.’ dedik. Gelişmelere bakacağım” şeklinde konuştu. Beşiktaş taraftarını yönetim ve kongre ile birleştirmeyi hedeflediğini anlatan Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş’ın her şeyi taraftar. Biz taraftarı Beşiktaş’ın yönetimiyle, kongresiyle birleştirdiğimiz andan itibaren bu camia uçacaktır. Yolda yalnız yürünmez. Ne kadar çoksanız, o kadar çoğalacaksınız. Ne kadar çoğalırsanız o kadar başarılı olacaksınız. Beşiktaş’a önce huzur lazım” ifadelerini kullandı.

AÇIK VE ŞEFFAF OLACAĞIZ

Siyah-beyazlı kulüpte 7 sene önce göreve başladıkları yer ile hemen hemen aynı noktada olduklarını savunan Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş’ın ‘FEDA’ projesini ikinci kez kaldırıp kaldıramayacağını bilmiyorum. Göreve gelip hesaplara baktığımızda, zaten yapılması gereken bir şey varsa yapacağız. Artık kendi kendimize söylemler yok. Gerçeklerin içine gireceğiz ve yapılması gereken neyse onu yapacağız. ‘FEDA’ mı olur, ne olur onu bilemiyorum şu anda. Açık ve şeffaf olacağız. Geldiğim zaman bakacağım, inceleyeceğim ve bunları paylaşacağım” diye konuştu.

  • Orman görevi devrediyor
  • Beşiktaş Kulübünde 2012’de başkanlığa seçilen Fikret Orman, 7,5 yılın ardından görevini devrediyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Yıldırım Demirören’in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından, daha önce kulüpte yöneticilik de yapan Fikret Orman, 25 Mart 2012’deki olağanüstü genel kurulda siyah-beyazlı kulübün 33. başkanı seçildi. Fikret Orman, görevi aldığında mali problemler yaşayan Beşiktaş’ta “Feda” dönemini başlattı ve sonrasında futbolda elde edilen başarılar ve tesisleşme hamleleriyle dikkati çekti. Orman, 7,5 yıl süren başkanlığı yarın yapılacak genel kuruldan sonra devredecek. Orman, bu süreçte futbolda 2 Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte formaya 3. yıldızı eklemesinin yanı sıra, basketbolda da 2011-12 sezonunda 3 kupa birden aldı. Fikret Orman’ın 7,5 yıllık başkanlık döneminde 77 futbolcu transfer edildi.

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Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor’u 3-2 yenerek 3 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Bu sezon ligde 5 maçta puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılılar Sivasspor karşısında kötü gidişe ‘dur’ diyerek, Andone (2) ve Babel’in attığı gollerle hanesine 3 puan yazdırdı. 5. dakikada Şener’in çizgiye inerek içeri açtığı ortayı Babel arka direkte kafasıyla tamamlarken üst direğe çarpan top auta gitti. 13’de Mert Hakan’ın şutunu Muslera çeldi. 22’de Babel’in pasında orta sahada aldığı topla hızla rakip kaleye ilerleyen Andone, plase vuruşla durumu 1-0 yaptı. 41’de Andone, Appindangoye’nin müdahalesiyle yerde kalırken, hakem penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Andone, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-0. 69. dakikada Uğur, çizgiye inerek içeri açarken altı pas içerisinde tamamlayan Kone farkı bire indirdi: 2-1. 74’de Belhanda’nın pasıyla topla buluşan Babel, rakip kaleye gönderdiği sert şutla kaleci Samassa’yı mağlup etti: 3-1. 84’te Emre Kılınç’ın soldan ortasında penaltı noktası üzerinde tamamlayan Erdoğan maçın skorunu ilan etti: 3-2.Andone golle tanıştıG.Saray’ın yeni transferi Florin Andone, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı. İngiltere’nin Brighton Hove Albion takımından kiralanan Rumen santrfor, 22. dakikada şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu, G.Saray formasıyla çıktığı 4. resmi maçta ilk kez gol sevinci yaşarken, 43. dakikada penaltıdan takımını 2-0 öne geçiren isim oldu. G.Saray’ın en golcüsü olan Ryan Babel ise gol sayısını 3’e çıkardı. G.Saray’da herkes kendine oynuyorG.Saray’ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge’e kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne, eski takım arkadaşlarını bencillikle suçladı. Falcao hakkında konuşan Diagne, “G.Saray, Falcao’yu transfer ettiği zaman eşime, ‘Göreceksin, işi hiç kolay olmayacak. Tekniği benden iyi ama top alamazsa gol atamaz’ demiştim. Zaten top alamıyor. G.Saray’da herkes kendisi için oynuyor” dedi. G.Saray taraftarından da bahseden Senegalli futbolcu, “Dünyanın en iyi taraftarı olduklarını düşünüyorlar ve her maçta galibiyet istiyorlar. Eğer maçta istenen goller atamazsanız, sizi her zaman eleştirirler. G.Saray’da her zaman çok sıkı bir şekilde çalıştım ve sonuna kadar savaştım” ifadelerini kullandı. Türkiye’de kendisine “King Kong” denildiğini söyleyen Diagne, “Attığım gollerden sonra maske takıyordum. King Kong, yöneten demektir. Ben bir şefim. Deli hareketleri yapmıyorum, böyleyim. Gol attığım zaman insanları eğlendirmek istiyorum” dedi. Ömer Bayram derbide yokG.Saray’da 78. dakikasında gördüğü sarı kartla Ömer Bayram cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.Taraftarlardan Barış Pınarı Harekatı pankartı G.Saraylı taraftarlar, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla pankart açtı. Hazırlanan “1974 Kıbrıs Barış Harekatı-2019 Barış Pınarı Harekatı”, “Ordumuz olsun daim muzaffer”, “Ecdadımızın heybeti ma’ruf-ı cihandır. Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır” ve “Türk-Kürt kardeştir bölücüler kalleştir” yazılı pankartlar İstiklal Marşı okunurken tribünde açıldı.Real maçı öncesi revizyonG.Saray’da, son G.Birliği maçının 11’ine göre 5 değişikliğe gitti. Sarı kart cezalısı Mariano’nun yanı sıra Selçuk, Donk, Nagatomo ve Feghouli yedek beklerken, yerlerine Luyindama ile Şener, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor forma giydi. Cezayir Milli Takımı’ndan 3 gün önce dönen Feghouli dinlendirilirken, sakatlığı bulunan Falcao ile Lemina, 21 kişilik kadroya alınmadı. Bu futbolcular Real Madrid maçı öncesi dinlendirildi. Genç sol bek Emre Taşdemir ile Yunus Akgün bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi. Jean Michael Seri ise ligde 3 maç üst üste yedek kulübesinde oturdu.Galeri: Türk Telekom'da Sivasspor maçına damga vuran adam

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