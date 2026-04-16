Beşiktaş'ın efsanesi Baba Hakkı kabri başında anıldı

Beşiktaş'ın efsanesi Baba Hakkı kabri başında anıldı

12:5316/04/2026, jeudi
AA
Beşiktaş'ta Hakkı Yeten vefatının 36. yılında mezarı başında anıldı.
Beşiktaş'ta Hakkı Yeten vefatının 36. yılında mezarı başında anıldı.

Beşiktaş Kulübünün eski başkanı ve futbol takımı kaptanlarından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 37. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Hakkı Yeten'in kabri başında düzenlenen anma törenine, siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

İkinci başkan Hakan Daltaban, törende yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ağabeylik, babalık kavramları insanlara çok kolay verilmez. Hakkı Yeten, Beşiktaş camiasının çok önemli nüvelerinden, çok önemli değerlerinden, en saygın karakterlerinden biri. Bizim de hayatımız boyunca bir Beşiktaşlılık duruşu adı altında tanımladığımız ve yeni gelecek jenerasyona da vermeye çalıştığımız bir değerler silsilesi var. Hakkı Yeten bunun en önemli nüvelerinden biri. Kendisini bugün bir kere daha mezarı başında andık. Artık gittikçe yozlaşan, kirlenmiş dünyada bu tarz değerleri ön plana çıkarıp, adaletin de etiğin de ne kadar önemli olduğunu vermemiz lazım. Hakkı Yeten'in ismini yaşatmak adına önemli çalışmalarımız da var. Genel sekreterimiz Uğur Fora'nın liderliğinde çok önemli bir çalışma başladı. Bu ay ilkini gerçekleştireceğimiz spor sempozyumu geleneksel hale gelecek. İlkini bu ay sonunda stadımızda yapacağız. Diğer kulüplerin, spor bakanlığımızın, kendi camiamızın içindeki hukukçu kimliği olan dostlarımızın da katılımıyla hep birlikte olacağız. Hakkı Yeten'in farklı yönlerini de sergileyebileceğimiz ve adını da unutmayacağımız bir başlangıç olacak."

Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

