Boluspor'da Bandırmaspor hazırlıkları sürüyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Geosis Boluspor, Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Ligin 31. haftasında 28 Mart Cuma günü Bandırmaspor'u konuk edecek kırmızı beyazlılar, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde antrenman yaptı.
Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma, 5'e 2 ve hızlı hücum geçiş taktiği çalışması gerçekleştirdi.
Bolu ekibi, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
Fiziki altyapı yetersizliği gerekçesiyle Bolu Atatürk Stadı'nın kapatılması nedeniyle maçın oynanacağı stat hafta içinde netlik kazanacak.