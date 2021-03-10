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Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Borussia Dortmund, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Sevilla ile 2-2 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi. Dortmund'da forvet oyuncusu Erling Haaland ve Sevilla'da El Nesyri attığı iki golle mücadelenin dikkat çeken isimleri oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erling Haaland, Sevilla maçında iki gol atarak yıldızlaştı.
Erling Haaland, Sevilla maçında iki gol atarak yıldızlaştı.

Borussia Dortmund, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Sevilla ile 2-2 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi.

Nefes kesen karşılaşmanın son dakikalarında beraberliği yakalayan Sevilla bir gol daha atması durumunda mücadeleyi uzatmalara taşıyacaktı.

Dortmund'da forvet oyuncusu Erling Haaland ve Sevilla'da El Nesyri attığı iki golle mücadelenin dikkat çeken isimleri oldu.

Erling Haaland'ın Sevilla maçı sonrasında ortaya çıkan istatistikleri;

  • -Şampiyonlar Ligi'nde 20 gole en çabuk ulaşan futbolcu
  • -Şampiyonlar Ligi'nde 20 gol atan en genç futbolcu
  • -Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 4 maçta 2'şer gol atan ilk futbolcu
  • -Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 6 maçta da gol atan en genç oyuncu


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