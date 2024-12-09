Bu hakemler kime çalışıyor? Türk futbolu bitti

Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananlar Türk futbolunun geldiği noktayı gözler önüne sererken, olayların perde arkasında daha önce yıllarca Sivasspor başkanlığı yapan Mecnun Otyakmaz'ın olduğu ifade ediliyor.
Barış Alper Yılmaz'a yapılan kasti faulü VAR'da incelemesine rağmen kırmızı kartını çıkarmayan Turgut Doman, son yılların en skandal kararlarından birine imza attı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağ kolu Mecnun Otyakmaz, hafta içerisinde Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu hakkında yaptığı açıklamalar sonrası devreye girdiği ve karşılaşmanın hakem ekibinin üzerinde baskı kurduğu iddia edildi.
Sivassporlu oyuncu Keita Balde'nin açık bir şekilde Galatasaraylı oyuncuya attığı tokat sonrası suratına tokat yiyen Roland Sallai'ye sarı kart vermesi TFF ve MHK'nin ne denli kontrolünü kaybettiğini gözler önüne seriyor.
Son 2 haftada yaşanan gelişmelerin ardından taraflı tarafsız tüm futbolseverler "Bu hakemler kime çalışıyor ve bunu ne karşılığında yapıyor" sorularını soruyor.