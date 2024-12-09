Türk futbolu bitiyor

Barış Alper Yılmaz'a yapılan kasti faulü VAR'da incelemesine rağmen kırmızı kartını çıkarmayan Turgut Doman, son yılların en skandal kararlarından birine imza attı.

Sivassporlu oyuncu Keita Balde'nin açık bir şekilde Galatasaraylı oyuncuya attığı tokat sonrası, suratına tokat yiyen Roland Sallai'ye sarı kart vermesi TFF ve MHK'nin ne denli kontrolünü kaybettiğini gözler önüne seriyor.

Son 2 haftada yaşanan gelişmelerin ardından taraflı tarafsız tüm futbolseverler "Bu hakemler kime çalışıyor ve bunu ne karşılığında yapıyor" sorularını soruyor.