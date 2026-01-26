Bursaspor yeni hocasını açıkladı: 4'üncü kez geri döndü

Yeşil-beyazlı kulüp, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına daha önce de görev yapan Mustafa Er’i getirdi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Er ile anlaşma sağlandığı duyurularak, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi konusunda Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Mustafa Er ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz ifadelerine yer verildi.