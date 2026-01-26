Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bursaspor yeni hocasını açıkladı: 4'üncü kez geri döndü

Bursaspor yeni hocasını açıkladı: 4'üncü kez geri döndü

12:0626/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Teknik direktör Mustafa Er
Teknik direktör Mustafa Er

2’nci Lig ekiplerinden Bursaspor, daha önce de görev yapan teknik direktör Mustafa Er'i takımın başına getirdiğini açıkladı.

2’nci Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren Bursaspor’da teknik direktör değişikliği yaşandı.

Yeşil-beyazlı kulüp, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına daha önce de görev yapan Mustafa Er’i getirdi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Er ile anlaşma sağlandığı duyurularak, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi konusunda Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Mustafa Er ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz ifadelerine yer verildi.



#Bursaspor
#Mustafa Er
#2. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gümüş rekor tazeledi! 26 Ocak 2026 bugün ons ve gram gümüş fiyatları ne kadar oldu?