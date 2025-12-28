Yeni Şafak
Bursaspor'dan sağ beke takviye

22:1328/12/2025, Pazar
DHA
Rahmetullah Berişbek
Rahmetullah Berişbek

2. Lig ekiplerinden Bursaspor, sağ bek transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, Bandırmaspor forması giyen Rahmetullah Berişbek’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Bursaspor, sağ bek transferini resmiyete döktü. Yeşil-beyazlı kulüp, Bandırmaspor forması giyen Rahmetullah Berişbek’in transferini kamuoyuna duyurdu.


Son üç sezondur Bandırmaspor’da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 94 resmi maçta görev alırken 5 gol kaydetti.


Rahmetullah Berişbek, bu sezon 1’inci Lig’de çıktığı 18 maçın tamamında ilk 11’de sahaya çıktı. Gençlerbirliği altyapısından yetişen Ankara doğumlu sağ bek, kariyerinde daha önce Giresunspor forması da giydi.


Bursaspor Kulübü, yeni transferi Rahmetullah Berişbek’e yeşil-beyazlı forma altında başarılar diledi.




