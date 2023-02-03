Suudi Arabistan Pro Lig'i 15. haftasında Al Fateh kendi evinde Ronaldo'lu Al Nassr'ı konuk ediyor. Karşılaşma saat 18.00'de başladı ve TVNET'ten şifresiz canlı yayınlanıyor. Ronaldo'lu Al Nassr yıldız ismin oynadığı ilk lig maçında Al İttifak'ı eski Beşiktaşlı Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti