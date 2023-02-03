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Spor

CANLI | Al Fateh-Al Nassr

Suudi Arabistan Pro Lig'i 15. haftasında Ronaldo'nun takımı Al Fateh'e konuk oluyor. Karşılaşma saat 18.00'de başladı ve TVNET'ten şifresiz canlı yayınlanıyor. Al Fateh-Al Nassr maçının canlı takibini haberimizden takip edebilirsiniz.

17:28 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ronaldo ve Talisca

Ronaldo ve Talisca

Suudi Arabistan Pro Lig'i 15. haftasında Al Fateh kendi evinde Ronaldo'lu Al Nassr'ı konuk ediyor. Karşılaşma saat 18.00'de başladı ve TVNET'ten şifresiz canlı yayınlanıyor. Ronaldo'lu Al Nassr yıldız ismin oynadığı ilk lig maçında Al İttifak'ı eski Beşiktaşlı Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti

11'ler belli oldu

Al Fateh: Rinne, Al Zubaidi, Al Daheem, Saadane, Buhumaid,Petros, Bendebka, Alfehaid, Tello, Al Khulaif, Al Brikan

Al Nassr: Rossi, Al Ghaman, Al Amri, Alawjami, Konan, Gustavo, Alkhaibari, Yahya, Talisca, Ghareeb, Ronaldo





#Al Nassr
#Al Fateh
#Suudi Arabistan Pro Lig
37 dakika önce
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CANLI | Al Fateh-Al Nassr
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