Çaykur Rizespor-Trabzonspor

Kazanması halinde Trabzonspor 4 yıllık deplasmandaki galibiyet hasretine de son vermiş olacak. Rize'de 10 Nisan 2021 tarihinde oynanan maçtan 0-0'la ayrılan bordo-mavililer, 18 Mart 2022'de 3-2,25 Ocak 2024'de 1-0 ve 9 Kasım 2024'te de rakibine 3-1 yenildi. Ligde Rize karşısında deplasmanda en son galibiyetini 6 Ekim 2019'da alan Trabzonspor, bu kötü istatistiği de tersine çevirmenin planlarını yapıyor.