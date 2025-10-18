Çaykur Rizespor-Trabzonspor

Süper Lig'de geride kalan 8 haftayı 17 puanla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, grafiğini Çaykur Rize deplasmanında da sürdürmek istiyor. 4 yıldır evinde geçit vermeyen ev sahibi ekip de kazanma hedefinde. Saat 17.00'de başlayacak Karadeniz derbisinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Trabzonspor, Süper Ligin 9. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Ligde 22 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 17 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde son 2 maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Kayserispor'u 4-0'lık sonuçla mağlup eden Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u da yenmesi halinde art arda 3. açından galibiyetle ayrılmış olacak.
Kazanması halinde Trabzonspor 4 yıllık deplasmandaki galibiyet hasretine de son vermiş olacak. Rize'de 10 Nisan 2021 tarihinde oynanan maçtan 0-0'la ayrılan bordo-mavililer, 18 Mart 2022'de 3-2,25 Ocak 2024'de 1-0 ve 9 Kasım 2024'te de rakibine 3-1 yenildi. Ligde Rize karşısında deplasmanda en son galibiyetini 6 Ekim 2019'da alan Trabzonspor, bu kötü istatistiği de tersine çevirmenin planlarını yapıyor.
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle federasyona bildirilen listede yer almayan Nvvakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Çaykur Rizespor'da ise sakatlıkları düzelen ve takımla çalışmalara başlayan Alikulov ve Olawoyin hakkında son kararı teknik direktör İlhan Palut verecek.
Ev sahibi ekip, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 8 puanla 12. sırada yer alıyor.