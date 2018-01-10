Dünya, Afyon'da buluşacak

Türkiye'nin 9 yıl aranın ardından yeniden ev sahipliği yapacağı Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı İstanbul Çırağan Sarayı’nda yapıldı. Açılış, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, milli sporcu Kenan Sofuoğlu ile Dünya Motosiklet Federasyonu yetkilileri ve sporcuların katılımıyla yapıldı. "Spor Turizmin Geleceğidir" sloganı ile yola çıkan Afyonkarahisar'da gerçekleşecek MXGP Of Turkey, canlı yayınlarla birlikte yarış başına 802 milyondan fazla TV izleyicisine ulaşacak ve 180 ülkede yayınlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği, Afyonkarahisar Belediyesi’nin katkıları ile Afyon Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlik Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilecek.

DÜNYADA TAKİP EDİLEN 10 SPOR DALINDAN BİRİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar yaptığı açıklamada, “Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) gibi önemli bir organizasyonu ilk kez Anadolu’da Afyonkarahisar’da yapacağız. Daha önce 2009 yılında İstanbul’da düzenlemiştik. Dokuz yıllık aranın ardından bu büyük spor organizasyonunu Afyon Belediyesi’nin destekleriyle 1-2 Eylül tarihlerinde yapacağız. Dünya üzerinde takip edilen ilk on spor dalı arasında yer alan Dünya Motokros Şampiyonası sadece bir yarış değil aynı zamanda ülkemizin ve Afyon’un bilinirliği adına tam bir turizm organizasyonu olacak. En büyük arzumuz ülkemize yakışır bir şekilde Dünya Şampiyonası’nı düzenlemek” diye konuştu.

2018 MOTOKROS DÜNYA ŞAMPİYONASI TAKVİMİ

20 ayaktan oluşacak 2018 FIM Dünya Motokros Şampiyonası’nda Türkiye, 18. Yarış olarak takvime dahil edildi. 2018 sezonu 4 Mart 2018 tarihinde Arjantin yarışı ile başlayacak ve 30 Eylül 2018 İtalya yarışı ile tamamlanacak.

4 Mart / Neuquen | Arjantin

18 Mart / Redsand | İspanya

25 Mart / Valkenswaard | Hollanda

8 Nisan / Pietramurata | İtalya

15 Nisan / Agueda | Portekiz

1 Mayıs / Orlyonok | Rusya

13 Mayıs / Kegums | Letonya

20 Mayıs / Teutschenthal | Almanya

3 Haziran / Matterley Havzası | İngiltere

10 Haziran / Jean d'Angely | Fransa

17 Haziran / Ottobiano | İtalya

1 Temmuz / P.Pinang | Endonezya

08 Temmuz / Semarang | Endonezya

22 Temmuz / Loket | Çek Cumhuriyeti

5 Ağustos / Lommel | Belçika

12 Ağustos / Uddevalla | İsveç

19 Ağustos / Frauenfeld | İsviçre

02 Eylül / AFYON| TÜRKİYE

16 Eylül / Assen | Hollanda

30 Eylül / Imola | İtalya