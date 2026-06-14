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Erman Toroğlu'ndan milli futbolculara sert eleştiri: 'İkisinden de bir şey olmaz'

Erman Toroğlu'ndan milli futbolculara sert eleştiri: 'İkisinden de bir şey olmaz'

10:4614/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu

Avustralya karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından konuşan Erman Toroğlu, Vincenzo Montella'nın forvetsiz oyun planını eleştirdi. Deneyimli yorumcu, iki milli yıldız için kullandığı sert ifadelerle gündem oldu.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak grup aşamasına yenilgiyle başladı. Ay-yıldızlıların ortaya koyduğu performans eleştirilirken, spor yorumcusu Erman Toroğlu da Sözcü TV'de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Toroğlu, teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihlerini hedef aldı. Özellikle forvetsiz oyun anlayışını eleştiren deneyimli yorumcu, hücum hattındaki tercihlerin yanlış olduğunu savundu.

Montella'nın sahaya sürdüğü kadroyu değerlendiren Toroğlu, "Senin santraforun yok o zaman bul abi bir tane! Santraforla oyna, kaybedersem öyle kaybedeyim. Kerem'le Barış'la kaybetmeyeyim!" ifadelerini kullandı.

Milli takımın hücum oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a da sert sözlerle yüklenen Toroğlu, "Kerem ve Barış'ın ikisinden de bir şey olmaz!" diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.




#Türkiye
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