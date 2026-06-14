Erman Toroğlu'ndan milli futbolculara sert eleştiri: 'İkisinden de bir şey olmaz'

Montella'nın sahaya sürdüğü kadroyu değerlendiren Toroğlu, "Senin santraforun yok o zaman bul abi bir tane! Santraforla oyna, kaybedersem öyle kaybedeyim. Kerem'le Barış'la kaybetmeyeyim!" ifadelerini kullandı.

Milli takımın hücum oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a da sert sözlerle yüklenen Toroğlu, "Kerem ve Barış'ın ikisinden de bir şey olmaz!" diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.