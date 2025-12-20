Süper Lig'de bugün oynanacak Eyüpspor-Fenerbahçe maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ferhan Kestanlıoğlu görev yapacak.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de bugün Eyüpspor'a konuk olacak. 17. hafta mücadelesi, saat 17.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda başlayacak.
Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın yardımcıları Süleyman Özay ve Samet Çiçek olacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Burak Pakkan üstlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan atamaya göre, Eyüpspor-Fenerbahçe maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ferhan Kestanlıoğlu görev yapacak. VAR odasında AVAR olarak ise Serkan Çimen bulunacak.