Fatih Tekke: Bu kabul edilebilir bir şey değil

Fatih Tekke: Bu kabul edilebilir bir şey değil

18:4722/02/2026, Pazar
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gaziantep FK karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi. Maçın ilk 10-15 dakikasını eleştiren Tekke, sakatlanan Tim Jabol-Folcarelli'nin son durumunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke basın toplantısında soruları yanıtladı.

Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;
'2'yi de yiyebilirdik'

"Oyunun ilk bölümünde çok delindik. 2'yi de yiyebilirdik. Bu arada yaptığımız iyi şeyler de var. İlk yarıya golden sonra formasyonu mecbur değiştirdik ve işler normalleşti, arka arkaya 2 gol bulduk."

'Andre Onana'nın kurtardıkları var'

"İkinci yarı basit top kayıpları, savunma yapmak zorundaysanız savunma yapacaksınız. Hücumu bitireceksin. Maçları görüyorsunuz. Kolay olmuyor, çok zor geçiyor. Gaziantep deplasmanı zor deplasman. Bazı kırılma anları var, Andre Onana'nın kurtardıkları var, berabere de bitebilirdi, 5 gol de atabilirdik. Oyuncular farkında. Aynı duyguyla oynamadığınızda, işin duygu tarafı önemli, duygu formasyonda, hızda, tekrar etmede önemli."

'İlk 10-15 dakika eleştiriyorum kendimi'

"90 dakika boyunca sağa nasıl önlem alırız diye düşündük. Sürekli oyuncu değiştirdik. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İlk 10-15 dakika eleştiriyorum kendimi, kafamızdaki şey oluşmadı, oyuncu bazında oluşmadı. Çok değerli bir 3 puan. İçeride cuma günü maç var, kupa var, her maç zor."

'Söylenen kötü değildir umarım'

"Tim'in sakatlığı var, söylenen kötü değildir umarım. Devam edeceğiz. Bazı bölümlerde kaliteli işler yaptık. Tepki olarak, oyun olarak son 2 haftadaki oyunumuz, genelin altında kaldı. Deplasmanda gayet doğal. Devam ediyoruz."




