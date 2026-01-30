Yeni Şafak
Fatih Tekke: ‘Hak ettiğimiz 3 puanı alamadık’

30/01/2026, Cuma
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke puan kaybından dolayı üzgün olduklarını söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Tekke, hak ettikleri 3 puanı alamadıklarını söyledi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu. Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

"Çok kısır geçen ilk yarıda hatadan bir gol yedik. İkinci yarının tamamında ise daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Bir penaltıdan gol bulduk, bir penaltıdan da yararlanamadık. Hak ettiğimiz üç puanı alamadık ve çok değerli iki puan kaybettik.

"Hatalar oluyor. Futbolda bunlar var. İkinci yarı özellikle belli bölümden sonra her zamanki gibi kenar hücumlarımızın yanı sıra uzun oynadık. Çünkü merkezden bugün üretecek havamız yoktu.

Her maç bizim için zor geçiyor. Sakatımız olacak, cezalımız olacak ama devam etmek zorundayız. Gençlerbirliği ve Antalyaspor'u yenmeliydik. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Çok üzgünüm."





