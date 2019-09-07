Feghouli'den zam açıklaması
SÜPER LİG

Feghouli'den zam açıklaması

Galatasaray'ın Cezayirli yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, maaşına zam istediğine dair iddiaları yalanladı.

Haber Merkezi AA
Feghouli bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 3 maçta 1 asist kaydetti.

Feghouli bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 3 maçta 1 asist kaydetti.

Sofiane Feghouli, maaşına zam istediğine dair çıkan haberler üzerine bir açıklama yayınladı.

Cezayirli orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından Türkçe olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Hakkımda çıkan, 'Maaşına 500 bin avro zam istedi' haberleri tamamen yalan olup, beni ve takımımızı yıpratmaya çalışanların yaptığı haberlerdir. Ama şunu iyi bilin ki bizi yıpratmıyor, daha da güçlendiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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