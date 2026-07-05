Fenerbahçe Avusturya'ya gidiyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler ikinci etap kamp çalışmaları için bugün Avusturya'ya gidecek.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idmanda futbolcular, daha sonra ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, ikinci etap kamp çalışmaları için bugün Avusturya'ya gidecek.