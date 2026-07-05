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Fenerbahçe duyurdu: Avusturya kampına dahil oluyor

Fenerbahçe duyurdu: Avusturya kampına dahil oluyor

12:495/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
AA
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarının Düzce etabını tamamladı.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarının Düzce etabını tamamladı.

Fenerbahçe Kulübü, geçirdiği fıtık ameliyatının ardından tedavi süreci devam eden Dorgeles Nene'nin de Avusturya kampına katılacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fransa'da tedavi sürecini sürdüren futbolcumuz Dorgeles Nene'nin, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi üzerine sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir. Futbolcumuz, teknik heyetimizin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecektir." denildi.

Sarı-lacivertliler, Nene gibi Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen ilk etap kampına katılmayan Diego Carlos'un da Avusturya'daki ikinci etap kampına katılacağını duyurmuştu.



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