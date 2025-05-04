Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Fenerbahçe - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

17:574/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe - Beşiktaş maçından kare.
Fenerbahçe - Beşiktaş maçından kare.

Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan derbi mücadelesi BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.


Ülker Stadyumu'nda oynanan derbi mücadelesi saat 19.00'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Yasin Kol düdük çalıyor.


Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın maç fazlasıyla 8 puan gerisinde 75 puanla 2. sırada giriyor. Sarı-lacivertliler derbi karşılaşmasını kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.


FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, En-Nesyri.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlain, Rashica, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva.


MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

13' Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruş sonrasında Arthur Masuaku'nun kaleye gönderdiği sert şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.


FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

MAÇTAN NOTLAR
Mert Müldür derbiye yetişti

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, Beşiktaş derbisinde yerini aldı. Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan ve birkaç idmanda takımla çalışabilen Mert Müldür, derbide takımını yalnız bırakmadı. Mert, müsabakaya ilk 11'de başladı.


Dört eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin, derbi kadrosunda yer almadı.


Talisca ilk kez eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin deneyimli hücum oyuncusu Anderson Talisca, ilk kez eski takımına karşı mücadele etti. Ligde 2 sezon Beşiktaş formasını giyen ve etkili bir performans ortaya koyan Talisca, uzun bir aranın ardından Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e döndü. Derbiye ilk 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, eski takımına karşı sarı-lacivertli formayla ilk kez rakip oldu.


Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi. Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde de tezahüratlarla takımlarına destek oldu.


Geniş güvenlik önlemleri alındı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde geniş güvenlik önemleri alındı.Stat civarındaki yollar trafiğe kapatılırken, içeri girişlerde taraftarların üzeri arandı.


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Trendyol Süper Lig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kim Milyoner Olmak İster bugün var mı? Yeni bölüm ne zaman saat kaçta başlayacak?