Fenerbahçe - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Fenerbahçe'nin deneyimli hücum oyuncusu Anderson Talisca, ilk kez eski takımına karşı mücadele etti. Ligde 2 sezon Beşiktaş formasını giyen ve etkili bir performans ortaya koyan Talisca, uzun bir aranın ardından Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e döndü. Derbiye ilk 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, eski takımına karşı sarı-lacivertli formayla ilk kez rakip oldu.