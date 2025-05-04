Fenerbahçe - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan derbi mücadelesi BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Ülker Stadyumu'nda oynanan derbi mücadelesi saat 19.00'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Yasin Kol düdük çalıyor.
Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın maç fazlasıyla 8 puan gerisinde 75 puanla 2. sırada giriyor. Sarı-lacivertliler derbi karşılaşmasını kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, En-Nesyri.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlain, Rashica, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva.
13' Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruş sonrasında Arthur Masuaku'nun kaleye gönderdiği sert şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, Beşiktaş derbisinde yerini aldı. Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan ve birkaç idmanda takımla çalışabilen Mert Müldür, derbide takımını yalnız bırakmadı. Mert, müsabakaya ilk 11'de başladı.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin, derbi kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin deneyimli hücum oyuncusu Anderson Talisca, ilk kez eski takımına karşı mücadele etti. Ligde 2 sezon Beşiktaş formasını giyen ve etkili bir performans ortaya koyan Talisca, uzun bir aranın ardından Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e döndü. Derbiye ilk 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, eski takımına karşı sarı-lacivertli formayla ilk kez rakip oldu.
Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi. Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde de tezahüratlarla takımlarına destek oldu.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde geniş güvenlik önemleri alındı.Stat civarındaki yollar trafiğe kapatılırken, içeri girişlerde taraftarların üzeri arandı.