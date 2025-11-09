Fenerbahçe - Kayserispor | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Son üç maçını kazanan sarı-lacivertli ekip, milli ara öncesi rakibini mağlup ederek hata yapmak istemiyor.