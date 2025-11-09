Fenerbahçe - Kayserispor | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Son üç maçını kazanan sarı-lacivertli ekip, milli ara öncesi rakibini mağlup ederek hata yapmak istemiyor.
Fenerbahçe'de sarı kart cezası bulunan İsmail Yüksek, Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.