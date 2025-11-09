Yeni Şafak
Fenerbahçe - Kayserispor | Canlı skor - Canlı sonuç

Fenerbahçe - Kayserispor | Canlı skor - Canlı sonuç

9/11/2025, Pazar
Fenerbahçe milli ara öncesi evinde kayıp yaşamak istemiyor.
Süper Lig 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.


Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ozan Ergün düdük çalacak.


Son üç maçını kazanan sarı-lacivertli ekip, milli ara öncesi rakibini mağlup ederek hata yapmak istemiyor.


Fenerbahçe'de sarı kart cezası bulunan İsmail Yüksek, Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.


FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Edson, Fred, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.
Kayserispor:
Bilal, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Furkan, Benes, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

