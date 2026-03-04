Fenerbahçe maçında Burak Yılmaz'ı çıldırtan karar: Kenarda zor sakinleşti (VİDEO)

Burak Yılmaz'ın iptal edilen gole tepkisi.
Türkiye Kupası C Grubu son maçında Fenerbahçe'yi konuk eden Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz, iptal edilen gol sonrası hakemlere tepki gösterdi. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı.
Maça hızlı başlayan kırmızı-siyahlılar 3. dakikada Sorescu'nun attığı golle öne geçti fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Gaziantep FK futbolcuları ve teknik direktör Burak Yılmaz, bu karara yoğun itiraz etti. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR'ı dinledikten sonra oyunu devam ettirdi.
Gaziantep FK'nın iptal edilen golü ve sonrasında yaşananlar;
Spor / Futbol
04 Mart, Çarşamba
#Gaziantep FK
#Fenerbahçe
#Ziraat Türkiye Kupası