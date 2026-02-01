Fenerbahçe Sidiki Cherif'i açıkladı

Sidiki Cherif yeni formasıyla pozunu verdi.
Fenerbahçe Kulübü, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Sidiki Cherif'i sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre genç oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralandı.
Dün özel uçakla İstanbul'a getirilen Sidiki Cherif için kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Törende Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi de yer aldı.
