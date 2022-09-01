Spor Jorge Jesus Lucas Joaoyu istedi
TRANSFER

Jorge Jesus Lucas Joao'yu istedi

Avrupa'da transfer döneminin son saatlerinde hareketlilik yaşanırken, Fenerbahçe'de forvet için yeni bir gelişme yaşandı. Gelen bilgilere göre sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, Reading forması giyen 28 yaşındaki santrfor Lucas Joao'yu yönetimden özel olarak talep etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Transfer Haberleri: Jesus özel olarak istedi, Lucas Joao kimdir, kaç yaşında, nerede oynadı?
Transfer - Fenerbahçe

Transferin son saatlerinde Fenerbahçe'de transfer gündemi hareketli şekilde ilerliyor. Maxi Gomez'in Trabzonspor ile anlaşması sonrası Serdar Azmoun'dan da beklediği yanıtı alamayan sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus'un yönetime isim talebinde bulunduğu öğrenildi.

Özel istek Joao

UEFA Avrupa Ligi listelerini son olarak cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 01.00'de vermesi gereken Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, yaşanan son gelişmeler sonrası yönetimden talepte bulundu.

Portekizli hoca, Championship'te Reading forması giyen 28 yaşındaki santrfor Lucas Joao'yu yönetimden özel olarak talep etti.

  • Avrupa'da transferin son saatlerinde süreci tamamlamak isteyen sarı-lacivertlilerin Reading'e resmi teklif yapması bekleniyor.

Lucas Joao kimdir?

Portekiz'in Nacional altyapısından çıkan Joao, 2013'te Mirandela'ya kiralanmış, daha sonra Nacional'de 2 sezon oynadıktan sonra, Sheffield Wednesday'e 2.8 milyon Euro'ya transfer olmuştur.

Sheffield ekibinden 1 sezonluğuna Blackburn'e kiralanan Angola asıllı forvet, 13 maçta 3 gol 1 asist yaparak geri döndü. Sheffield Wednesday'de ise çıktığı 127 maçta 29 gol 13 asist yaptı.

28 yaşındaki santrfor, 2019'da Sheffield Wednesday'den Reading'e 5.4 milyon euroya transfer olurken, burada çıktığı 87 maçta 39 gol 14 asistlik performans sergiledi.

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