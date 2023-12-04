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Spor

Fenerbahçe yara saracak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçında Nordsjaelland'a 6-1 yenilen Fenerbahçe, bugün sahasında ağırlayacağı Sivasspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak Galatasaray'a bıraktığı liderliği geri almak ve Avrupa'daki ağır yenilgiyi unutturmak istiyor.

10:27 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe maç eksiğiyle ikinci sırada yer alıyor.
Fenerbahçe maç eksiğiyle ikinci sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçında hafta içi Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 yenilen Fenerbahçe, bugün Süper Lig'in 14. hafta maçında saha sında Sivasspor ile karşılaşacak Sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki maçtan 3 puanla ayrılarak Galatasaray'a bıraktığı liderliği geri almak ve Avrupa'daki ağır yenilgiyi unutturmak istiyor.


Fenerbahçe'de, Becao, Zajc, Djiku, Serdar Aziz ve Mert Hakan forma giyemeyecek. Sakatlığını tamamen atlatan Fred ve sarı kart cezası sona eren Osayi-Samuel formalarına kavuşacak. Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve Nordsjaelland karşılaşmasında riske edilmeyen Ferdi'nin de başlangıç kadrosunda olması bekleniyor.




Samet-Oosterwolde ikilisiyle devam

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, stoperde Samet Akaydın-Oosterwolde ikilisini oynatacak. Tecrübeli teknik adam, stoperdeki eksikler nedeniyle son maçlarda olduğu gibi bu mevkide iki futbolcuya görev vermeye devam edeceği belirtildi.


Ligdeki bütün golleri evinde yedi

Süper Lig'de bu sezon 6 deplasman maçında etkili bir performans gösteren ve kalesini gole kapatan Fenerbahçe aynı başarıyı kendi sahasında oynadığı maçlarda gösteremedi. Ligdeki 9 golü de evindeki 5 maçta yiyen sarı-lacivertliler, bunun yanında iç sahadaki golcü kimliğiyle dikkat çekti. Fenerbahçe, attığı 33 golün 22'sini taraftarı önünde kaydetti.


Crespo'ya uyarı

Fenerbahçe'de sarı kart sınırında bulunan Crespo, bugünkü Sivasspor macında kart görürse bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Crespo'yu kart görmemesi için uyardı.





#Fenerbahçe
#Sivasspor
#Süper Lig
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