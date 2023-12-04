Fenerbahçe yara saracak

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı oyuncunun yarınki Sivasspor maçında sahada olması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Fred'in yokluğunda sadece bir kez kazanırken, üç yenilgi ve bir beraberlik yaşadı. Konferans Ligi'nde ise liderlikten üçüncü sıraya geriledi.