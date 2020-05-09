Fenerbahçe'den Gökhan Gönül'e yeşil ışık Caner Erkin’e veto

Gelecek sezonda sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu ile kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Ali Koç ve yöneticiler bütçeyi aşmamak için son kararları titizlikle alıyor. Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan ve tekrar eski takımında forma giymek isteyen Caner Erkin için şartlar zorlansa da olumlu bir sonuç elde edilemedi. Tecrübeli futbolcuyu gündeminden çıkaran sarı lacivertlilerde bu aşamada yeni sezonda sözleşme önermeme kararı alındı.

Tolga Ciğerci'nin yeni takımı netleşti Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, takıma dahil edilmesi ve ayrılması planlanan isimlere yoğunlaştı. Sarı-lacivertli ekibin sakat olmasına rağmen Galatasaray’dan transfer ettiği ve bir yıllık tedavisinin ardından tekrar futbola döndürdüğü Tolga Ciğerci, 'yuvam' dediği sarı-lacivertli kulüple ayrılma noktasına geldi. Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda forma giydiği 28 maçta 2 gol ve 4 asiste imza atan Tolga Ciğerci, yeniden Bundesliga’da yer almak istediği için Wolfsburg’dan gelen teklife sıcak bakıyor. Gelen teklifin ardından yapılan görüşmeler neticesinde her konuda anlaşma sağlayan 28 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Alman ekibine dahil olacak.Max Kruse'yi de istiyorlarÖte yandan Alman ekibi Wolfsburg, sarı-lacivertli bir diğer oyuncu Max Kruse’ye de talip oldu. Ülkesinin takımından gelen teklife henüz bir cevap vermeyen Max Kruse’nin Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve sarı-lacivertli yönetimin de Alman oyuncuyu göndermeyi düşünmediği öğrenildi.

Hasan Ali Kaldırım fiyat indirimine gitti

Fenerbahçe’de 2012-13 sezonundan bu yana forma giyen Hasan Ali Kaldırım ile ilgili karar verildi. Sezon sonunda sarı lacivertli ekiple sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali, yapılan görüşmelerin ardından takımdan ayrılmak istemediğini belirterek 1.8 milyon euroluk yıllık ücretinden indirime gitti. Uzun yıllardır giydiği sarı lacivertli formadan vazgeçmek istemeyen tecrübeli futbolcu, yönetimin istediği şartları kabul ederek gelen teklifleri geri çevirdi.

Öte yandan sarı lacivertli ekip yeni sezon yapılanmasında Gökhan Gönül ile her konuda anlaşma sağlarken, sözleşmesi sona erecek Mehmet Ekici’yi Beşiktaş’a, Tolga Ciğerci’yi ise Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’a göndermeyi planlıyor.

Emre Belözoğlu önerdi Fenerbahçe harekete geçti Yeni sezonda kulüp içinde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Fenerahçe’de, Yalçın Koşukavak sesleri yükseliyor. Önümüzdeki sezon sportif direktör olacağı iddia edilen Emre Belözoğlu’nun, Koşukavak’ı başkan Ali Koç’a tavsiye ettiği ve kulüpte görev almasını istediği öğrenildi. Şu anda Altay’ın teknik direktörü olan 47 yaşındaki hocanın, Fenerbahçe’de futbol koordinatörlüğü görevine getirilmek istendiği belirtildi. Öte yandan Koşukavak’ın, Fenerbahçe’nin teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica’nın göreve gelmesi halinde, Hırvat hocanın yardımcılığını yapacağı kaydedildi.Fenerbahçe, mart ayında yaptığı resmi açıklamada Yalçın Koşukavak ile yapılan görüşmelerin sezon sonuna ertelendiğini belirtmişti. Galeri: Fenerbahçe hem hocasını hem de en güvendiği futbolcusunu alacak

Emre Belözoğlu yoğun mesai harcıyor

Yeni sezonda köklü değişikliklere gidecek olan Fenerbahçe’de sportif direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu, yoğun mesaisine şimdiden başladı. Başkan Ali Koç ile birlikte sık sık kulüp binasında bir araya gelen Emre Belözoğlu, işin başında yer alarak takıma dahil edilmesi planlanan futbolcuların yanı sıra futbol koordinatörlüğü ve teknik direktörlük görevlerine getirilecek adaylar ile de yakından ilgileniyor. Özellikle futbol koordinatörlüğü görevi için Yalçın Koşukavak’ı ekipte isteyen Belözoğlu’nun bu ısrarına sarı lacivertli yönetim de sıcak bakıyor.