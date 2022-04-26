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Fenerbahçe'den Jorge Jesus açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlük görevi için Portekizli Jorge Jesus ile anlaşma sağlandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden Jorge Jesus açıklaması
Jorge Jesus

Sarı-lacivertli kulüp, başkan Ali Koç'un Jorge Jesus ve Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile gerçekleştirdiği görüşmenin basında yer alan görselleriyle ilgili açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Dün gece ve bugün itibarıyla Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi ile ilgili oluşan gündem üzerine bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Bilgimiz ve onayımız dışında servis edilen özel bir toplantıya dair fotoğraf referans gösterilerek yaratılmaya çalışılan ‘anlaşma sağlandı’ yaklaşımı kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır.

Kulübümüz kaynaklarınca daha önce de bilgilendirme yapıldığı şekilde, teknik direktör sürecinde tüm seçenekler etraflıca ve kapsamlı şekilde, harcama limitlerinden yeni spor yasasına kadar her detay dikkate alınarak yürütülmektedir. İlgili görüşmeler yeri geldiği zaman birebir yapılmaktadır.

Konu ile ilgili gereken açıklamalar, olumlu olumsuz neticelendiğinde resmî mecralarımız üzerinden yapılacaktır"

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