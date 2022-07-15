Spor Fenerbahçenin Devler Ligi kadrosu belli oldu 9 isim yok
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Fenerbahçe'nin Devler Ligi kadrosu belli oldu: 9 isim yok

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya gönderdiği 25 kişilik listede; Kim Min Jae, Sangare, Tisserand, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer ve Tiago Çukur yer almadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin Devler Ligi kadrosu belli oldu: 9 isim yok
Kim Min Jae kadroda yok.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'de UEFA kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımda Rennes'e transfer olması beklenen Kim Min Jae ile birlikte toplam 9 isim liste dışında kaldı.

Teknik direktörü Jorge Jesus'un kadroya almadığı oyuncular şöyle:

  • Min-jae Kim, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Max Meyer, Tiago Çukur, Samatta.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro şu isimlerden oluştu:

  • Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Novak, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Valencia, Pelkas, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Zajc, Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Berisha, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.

Kim Min-Jae Rennes'de
SPOR
Kim Min-Jae Rennes'de
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