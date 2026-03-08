Fenerbahçe'nin son dakika golü ofsayt mıydı? Eski hakemler değerlendirdi

Fenerbahçe, 90+5. dakikada attığı golle Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin attığı gol için Samsunspor cephesi ofsayt bekledi. Eski hakemler tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, uzatma dakikalarında bulduğu golle Samsunspor’u 3-2 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerin 90+5. dakikada kaydettiği golün ardından konuk ekip cephesi pozisyonda ofsayt olduğu yönünde itirazda bulundu.
Tartışmalı an kısa sürede gündem olurken Samsunpor Teknik Direktörü Fink, "Fenerbahçe’nin son golünde belki ofsayt verilebilirdi. Fenerbahçe'nin oyuncusu kalecimizin hareket alanını kısıtladı." tespitinde bulundu.
Eski hakemler, Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif ile bulduğu golü değerlendirdi.
Tartışma şu noktada: Kalecinin görüş hattında mı, ya da kalecinin topa müdahale etme yeteneğini etkiliyor mu?
Şuta baktığınızda Fenerbahçe’nin 3 numaralı oyuncusu kalenin dışında ve kalecinin oldukça sağ tarafında, açıkça yeterince uzakta duruyor. Bu nedenle kalecinin görüş hattını etkilemiyor ve kesinlikle topu kurtarma ihtimalini de etkilemiyor. Bu yüzden golün verilmesi doğru bir karar."