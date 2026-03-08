Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin son dakika golü ofsayt mıydı? Eski hakemler değerlendirdi

22:598/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
Sidiki Cherif'in golünde topun ayaktan çıktığı an.
Sidiki Cherif'in golünde topun ayaktan çıktığı an.

Fenerbahçe, 90+5. dakikada attığı golle Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin attığı gol için Samsunspor cephesi ofsayt bekledi. Eski hakemler tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, uzatma dakikalarında bulduğu golle Samsunspor’u 3-2 mağlup etti.


Sarı-lacivertlilerin 90+5. dakikada kaydettiği golün ardından konuk ekip cephesi pozisyonda ofsayt olduğu yönünde itirazda bulundu.


Tartışmalı an kısa sürede gündem olurken Samsunpor Teknik Direktörü Fink, "Fenerbahçe’nin son golünde belki ofsayt verilebilirdi. Fenerbahçe'nin oyuncusu kalecimizin hareket alanını kısıtladı." tespitinde bulundu.


Eski hakemler, Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif ile bulduğu golü değerlendirdi.


Pozisyon hakkındaki görüşler şu şekilde;
Deniz Ateş Bitnel:
"Fenerbahçe ‘nin 3. Golünde ofsayt pozisyonunda bulunan oyuncu , kalecinin görüşünü de engellemiyor, topa hamle de yapmıyor! Gol kararı doğru…!"

Serdar Akçer:
"Fenerbahçeli oyuncu kalecinin görüş çizgisini kapatmıyor. (Kalecinin sağında) Rakibiyle top için mücadeleye girmiyor. Yakınında bulunan topla oynamaya açıkça teşebbüs etmiyor, rakibini etkilemiyor. Rakip oyuncunun topla oynama becerisini açıkça etkileyen bariz bir hareket yapmıyor. Bu sebeplerden ofsayt değil."

Ahmet Çakar:
"Asla değil. Asla değil. Biraz daha solda olsa sabit kalsa golün ofsayt olduğu kararı verilir. Kaldı ki Brown direğin dışına doğru kaçıyor. Asla ofsayt değil."

Mark Clattenburg:
"Fenerbahçe’nin 3 numaralı oyuncusunun ofsayt pozisyonunda olduğu doğru.

Tartışma şu noktada: Kalecinin görüş hattında mı, ya da kalecinin topa müdahale etme yeteneğini etkiliyor mu?

Şuta baktığınızda Fenerbahçe’nin 3 numaralı oyuncusu kalenin dışında ve kalecinin oldukça sağ tarafında, açıkça yeterince uzakta duruyor. Bu nedenle kalecinin görüş hattını etkilemiyor ve kesinlikle topu kurtarma ihtimalini de etkilemiyor. Bu yüzden golün verilmesi doğru bir karar."










