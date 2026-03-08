Yüksel Yıldırım Kadıköy'de çılgına döndü: Taraftarlara ettiği küfür duyuldu (VİDEO)

Süper Lig 25. haftasında 90+5. dakikada yediği golle Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, Kadıköy'de tepki gördü. Son dakikada Fenerbahçeli taraftarlar ile tartışma yaşayan Yıldırım'ın küfür ettiği duyuldu.
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Matteo Guendouzi 15', Nene 90' ve Sidiki Cherif 90+4' kaydetti.
Son dakikada gelen golün ardından protokol tribününden maçı takip eden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım taraftarlarla münakaşaya girdi.
Oldukça sinirlenen Yıldırım’ın, sarı-lacivertli taraftarlarla tartıştığı ve küfür ettiği duyuldu. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, alana gelerek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.