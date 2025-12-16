Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Yıldız orta saha ile anlaşma sağlandığı açıklandı

Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Yıldız orta saha ile anlaşma sağlandığı açıklandı

Haber Merkezi
10:0616/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Domenico Tedesco ve Sadettin Saran
Domenico Tedesco ve Sadettin Saran

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, aradığı orta sahayı buldu. Spor yorumcusu Murat Aşık, Fenerbahçe'nin bir transferi bitirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe, yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarına hız verirken, önceliğin forvet hattı olduğu yönündeki beklentiler farklı bir gelişmeyle gölgede kaldı. Sarı-lacivertli kulübün orta saha için önemli bir hamle yaptığı öne sürüldü.


Kulis bilgisi gündemi değiştirdi

Sports Digitale’de yayınlanan programda konuşan spor yorumcusu Murat Aşık, Fenerbahçe’nin transferde sona yaklaştığı bir dosya olduğunu açıkladı. Aşık, sarı-lacivertlilerin bir “8 numara” transferini bitirdiğini iddia ederken, oyuncunun kimliğine dair net bir bilgi paylaşmadı.



"Anlaşma tamam"

Murat Aşık, programdaki değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir duyum aldım; Fenerbahçe bir 8 numara ile anlaşmış. Ama ismine ulaşamadım."








#Fenerbahçe
#Murat Aşık
#Tedesco
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI ŞEKİLLENİYOR: Asgari ücret 2026'da ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?