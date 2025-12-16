Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Yıldız orta saha ile anlaşma sağlandığı açıklandı

Fenerbahçe, yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarına hız verirken, önceliğin forvet hattı olduğu yönündeki beklentiler farklı bir gelişmeyle gölgede kaldı. Sarı-lacivertli kulübün orta saha için önemli bir hamle yaptığı öne sürüldü.





Kulis bilgisi gündemi değiştirdi

Sports Digitale’de yayınlanan programda konuşan spor yorumcusu Murat Aşık, Fenerbahçe’nin transferde sona yaklaştığı bir dosya olduğunu açıkladı. Aşık, sarı-lacivertlilerin bir “8 numara” transferini bitirdiğini iddia ederken, oyuncunun kimliğine dair net bir bilgi paylaşmadı.









"Anlaşma tamam"

Murat Aşık, programdaki değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir duyum aldım; Fenerbahçe bir 8 numara ile anlaşmış. Ama ismine ulaşamadım."



























