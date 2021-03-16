Spor Fernando Muslera imzayı attı "Üç sene daha evimdeyim"
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Fernando Muslera imzayı attı: "Üç sene daha evimdeyim"

Galatasaray Kulübü, tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzattı. İmza töreninde konuşan Uruguaylı file bekçisi, "Farklı yerlerden teklifler vardı ama benim aklımda Galatasaray'da kalmak vardı. Aklımda en ufak bir soru işareti yoktu. 3 sene daha evimde kalacağım" dedi. Muslera'nın büyük fedakarlık yaptığını belirten sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ise başarılı eldivenin yeni maaşını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernando Muslera 2011 yazında Lazio'dan transfer edilmişti.
Fernando Muslera 2011 yazında Lazio'dan transfer edilmişti.

Galatasaray formasıyla çıktığı 374 maçta; 5 lig şampiyonluğu, 5 Süper Kupa ve 4 de Türkiye Kupası sevinci yaşayan Muslera, sarı-kırmızılı kulüple 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Odası'nda düzenlenen ve başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı imza töreninde yapılan açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

Mustafa Cengiz: "Kaptan gibi kaptan"

  • "Muslera, öyle bir isim ki... Yerli, yabancı herkesin ittifakla sevdiği ve saygı duyduğu bir isim. Bu tip sevgiyi lafla alamazsınız. Kaptan gibi kaptan. Ayağı kırıldığında, yokluğunu şiddetle aradığımız bir insandı. Sakın ikinci ve üçüncü kalecilerimiz alınmasın çünkü o Muslera. Ligde 300 maç barajını geçen ilk yabancı futbolcu. Ligde üst üste 10 sezon aynı takımın formasını giyen ilk yabancı futbolcu. Simovic'ten sonra gol atan ilk yabancı kaleci."

"İnşallah Galatasaray'a başkan da olur"


  • "Muslera kalede olunca herkes güveniyor fakat bu gerek onun sinirlerine ve yaşam tarzına çok etki ediyor. Bizim her şeyimiz Muslera. İnşallah, Galatasaray'a başkan da olur. Kendisinden çok mutluyuz. Millet olarak, kendisinden ve milletinden çok bahtiyarız."

Büyük indirim yaptı

  • "Fernando Muslera, 3 milyon 750 bin euro maaş alıyordu, büyük indirim yaptı ve 2,5 milyon euroyu kabul etti."

Abdurrahim Albayrak: "Anlaşınca birbirimize sarıldık"

  • "Muslera, benim sağ kolum diyebiliriz çünkü bu pandemi döneminde, Selçuk İnan ile beraber bütün futbolcularla konuşmalarını, futbolculardan indirim almalarını rica ettim. Muslera 'Başta ben kendim indirim yapayım, öyle konuşayım' dedi. Bu dönemde Muslera'ya Amerika'dan çok ciddi bir teklif geldi ama Muslera 'Ben Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Bu hareketiyle beraber, kendisi tekrar Galatasaraylıların gönlünde taht kurdu. Muslera aldığı parada çok büyük fedakarlık yaptı. Dün 13:00'te anlaştık ve birbirimize sarıldık. Geçen sene Rizespor maçında Muslera'nın ayağı kırılmıştı. Bu hafta oynayacağımız Rizespor maçı öncesi bu sözleşme törenini yapmayı uygun gördüm."

Luyindama, Marcao ve Mohamed'in durumları

  • "Luyindama ve Marcao ile de yeni sözleşme için büyük ölçüde anlaştık. Son durumu başkanımızın önüne getireceğiz. Mostafa Mohamed Galatasaraylıdır. O konuda hiçbir sorun yok. Satın alma opsiyonu bizim elimizde."

Muslera: İkinci evimde gibiyim

  • "Galatasaray'da 10. senem ve 3 sene daha burada kalacağım. Zamanında doğru karar verdiğimi bir kez daha anlayabiliyorum. Birçok isimle çalıştım ve hepsi bana çok şey kattı. Uruguay'dan 15 bin kilometre uzakta yaşıyorum ama ikinci evimde gibiyim. Doğru karar verdiğimi bir kez daha anlamış oldum."

"Çocuklarım Türk sayılır"

  • "Galatasaray ikinci ailem, bana çok şey kattı. İnsanlık anlamında, kariyer anlamında burada büyüdüm. Çocuklarım burada doğdu, ikisi de Türk sayılır. Ailemle birlikte ne kadar doğru bir karar aldığımızı hissetim."

"Enteresan duygular yaşıyorum"

  • "Teşekkür etmek istediğim insanlar var. Yönetime, Fatih hocaya çok teşekkür ederim, bana güvendi, beraber başarılar yakaladık. Birçok futbolcuyla oynadım, hepsine teşekkür ederim. Personelimize teşekkür ederim. Enteresan duygular da yaşıyorum. Selçuk İnan, Hakan Balta, Necati Ateş takım arkadaşlarımdı ama şimdi farklı görevdeler. Umarım yine hep beraber başarılar yakalarız. Aklıma gelmeyen isimler varsa, onlardan özür dilerim."

"Üç sene daha evimde kalacağım"

  • "Farklı yerlerden teklifler vardı, başka şeyler de olabilirdi ama benim aklımda Galatasaray'da kalmak vardı. Aklımda en ufak bir soru işareti yoktu. 3 sene daha evimde kalacağım. Her şey için teşekkür ederim."

"Üç sene sonra futbolu bırakmayı düşünmüyorum"


  • "Buffon çok güzel bir örnek. 3 sene daha sözleşmem var. 3 sene sonra futbolu bırakmayı düşünmüyorum. Geleceği düşünmeyi şu an düşünmek istemiyorum. Galatasaray'da 3 sene boyunca maksimum seviyede başarıları kazanmak istiyorum. Belki sportif direktör, belki yardımcı antrenör, belki de kaleci antrenörü olurum. Belki ülkeme gider hayatımı plajda geçirim. Belki yerime başka bir Uruguaylı tavsiye ederim."

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