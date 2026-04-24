Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor: Resmi anlaşma sağlandı

Uzun süredir beklenen haber geldi. İstanbul Park, dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu Formula 1 takvimine resmen geri dönüyor. Anlaşmanın detayları netleşirken, gözler resmi duyuru için saat 15.00'e çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun aktardığı bilgilere göre anlaşmanın detaylarının bugün netleştiği ve resmi açıklamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından saat 15.00 civarında yapılmasının beklendiği ifade edildi.

İstanbul Park yeniden sahnede

Daha önce pandemi döneminde takvime dahil edilen ve büyük ilgi gören İstanbul’daki yarışların, yeni anlaşmayla birlikte kalıcı olarak geri dönmesi bekleniyor. İstanbul Park’ın yeniden takvimde yer alması, Türkiye’nin spor turizmi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik ve sportif katkı

Formula 1’in Türkiye’ye dönüşüyle birlikte hem uluslararası tanıtımın artması hem de ciddi bir ekonomik hareketlilik yaşanması öngörülüyor. Organizasyonun, otelcilik, ulaşım ve hizmet sektörlerine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.