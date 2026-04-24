Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
F1
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor: Resmi anlaşma sağlandı

10:21 24/04/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Formula 1 yeniden İstanbul'da
Türkiye ile Formula 1 arasında uzun süredir beklenen anlaşma tamamlandı. Buna göre İstanbul, yeniden takvime dahil edilerek dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Uzun süredir beklenen haber geldi. İstanbul Park, dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu Formula 1 takvimine resmen geri dönüyor. Anlaşmanın detayları netleşirken, gözler resmi duyuru için saat 15.00'e çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun aktardığı bilgilere göre anlaşmanın detaylarının bugün netleştiği ve resmi açıklamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından saat 15.00 civarında yapılmasının beklendiği ifade edildi.

İstanbul Park yeniden sahnede

Daha önce pandemi döneminde takvime dahil edilen ve büyük ilgi gören İstanbul’daki yarışların, yeni anlaşmayla birlikte kalıcı olarak geri dönmesi bekleniyor. İstanbul Park’ın yeniden takvimde yer alması, Türkiye’nin spor turizmi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik ve sportif katkı

Formula 1’in Türkiye’ye dönüşüyle birlikte hem uluslararası tanıtımın artması hem de ciddi bir ekonomik hareketlilik yaşanması öngörülüyor. Organizasyonun, otelcilik, ulaşım ve hizmet sektörlerine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Resmi açıklamanın ardından takvim tarihi ve organizasyon detaylarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

#Formula 1
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
