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Galatasaray - Başakşehir | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Galatasaray - Başakşehir | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

19:0530/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray sezonu evinde kapatıyor.
Galatasaray sezonu evinde kapatıyor.

Süper Lig'de sezon kapanıyor. Şampiyon Galatasaray, ligin son haftasında sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ile Dries Mertens de bu akşam taraftarı önünde son kez maça çıkıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftası oynanıyor. Şampiyon Galatasaray, RAMS Park'ta Başakşehir'i konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.


Maçın 11'leri


Galatasaray:
Muslera, Frankowski, Cuesta, Davinson, Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan, Mertens, Ahmed, Yusuf, Osimhen.
Başakşehir:
Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Operi, Umut, Yusuf, Ömer Ali, Berat, Figueiredo, Keny.

Muslera ve Mertens'in son maçı


Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile Belçikalı orta saha oyuncusu Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayı son kez terletiyor.


Son 5 lig maçını Galatasaray kazandı


Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertlilerle yaptığı son 5 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, 2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte rakibiyle 5 kez karşılaştı. Söz konusu maçların hepsini kazanan "Cimbom", bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 14 kez havalandırırken, sadece 2 gol yedi.


Aslan'da 4 eksik


Galatasaray'da RAMS Başakşehir maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Milli takıma davet edildiği için özel izinli olan Lucas Torreira ile Alvaro Morata ve tedavilerine devam edilen Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı, müsabakada forma giyemiyor.


MAÇIN CANLI ANLATIMI






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