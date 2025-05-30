Galatasaray - Başakşehir | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile Belçikalı orta saha oyuncusu Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayı son kez terletiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertlilerle yaptığı son 5 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, 2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte rakibiyle 5 kez karşılaştı. Söz konusu maçların hepsini kazanan "Cimbom", bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 14 kez havalandırırken, sadece 2 gol yedi.