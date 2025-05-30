Galatasaray - Başakşehir | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Süper Lig'de sezon kapanıyor. Şampiyon Galatasaray, ligin son haftasında sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ile Dries Mertens de bu akşam taraftarı önünde son kez maça çıkıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftası oynanıyor. Şampiyon Galatasaray, RAMS Park'ta Başakşehir'i konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.
Maçın 11'leri
Muslera ve Mertens'in son maçı
Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile Belçikalı orta saha oyuncusu Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayı son kez terletiyor.
Son 5 lig maçını Galatasaray kazandı
Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertlilerle yaptığı son 5 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, 2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte rakibiyle 5 kez karşılaştı. Söz konusu maçların hepsini kazanan "Cimbom", bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 14 kez havalandırırken, sadece 2 gol yedi.
Aslan'da 4 eksik
Galatasaray'da RAMS Başakşehir maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Milli takıma davet edildiği için özel izinli olan Lucas Torreira ile Alvaro Morata ve tedavilerine devam edilen Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı, müsabakada forma giyemiyor.