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Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir açıkladı: Ralf Rangnick ile anlaştık

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı İbrahim Özdemir, seçilmeleri durumunda futbol takımı teknik direktörlüğüne Alman spor adamı Ralf Rangnick'i getireceğini açıkladı. Daha önce Fenerbahçe'nin de 62 yaşındaki tecrübeli hocayla ilgilendiği iddia edilmişti.

Haber Merkezi AA
Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir açıkladı: Ralf Rangnick ile anlaştık
Ralf Rangnick, şu an herhangi bir takımla çalışmıyor.

Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, bazı başkan adaylarının çalışacaklarını açıkladığı Fatih Terim'in Galatasaray'ın sportif başarılarında büyük katkısı olduğunu, sporcu ve teknik adam olarak kulüple özdeşleştiğini belirtti.

Adaylığını açıkladıktan sonra ahde vefanın bir gereği olarak Fatih Terim ile devam etme yönünde niyet bildirdiklerini aktaran Özdemir, "Diğer başkan adaylardan da seçim çalışmalarında hocayı rahat bırakmalarını ve ismini yıpratmamalarını istedik. Ancak bu talebimiz karşılık görmemiştir. Kendisinin de bu süreçten rahatsızlık duyduğu kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Ralf Rangnick ile anlaşma sağlandı"

Sarı-kırmızılı ekibin ilk resmi maçını 20 veya 21 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV takımıyla yapacağını hatırlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Önümüzde ön eleme maçları dururken takımın teknik direktörsüz bırakılması düşünülemez. Galatasaray'ın yönetim, teknik direktör ve oyuncuları açısından alternatifleri zengindir. Bu anlayışla seçimi kazanmamız halinde Galatasaray Teknik Direktörlük görevi için Alman teknik adam Ralf Rangnick ile ön görüşme yapılmış ve prensipte mutabakat sağlanmıştır."

Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir
Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir

Birçok oyuncu kazandırdı

Ralf Rangnick'in dünyaca tanınan bir isim olduğunu vurgulayan Özdemir, "Ralf Rangnick, spor kamuoyunca yakından tanınan Mane, Keita, Upamecano, Haaland, Konate, Kimmich Werner ve Szoboszlai gibi pek çok süper yıldızı keşfedip futbol dünyasına kazandıran, sistemli ve disiplinli bir teknik adamdır" değerlendirmesinde bulundu.

  • Teknik ekibe Bayern Münihli Holger Broich
  • Teknik kadro için çalışmaların sürdüğünü aktaran Özdemir, "Bayern Münih'teki görevinin sora ermesi beklenen bilim insanı ve fizik hazırlayıcı Prof. Dr. Holger Broich'i kondisyoner olarak teknik ekibe dahil etme yönündeki temaslarımız sürmektedir. Yönetime geldiğimiz takdirde futbol aklımız Ralf Rangnick olacağını spor kamuoyuna ve Galatasaraylılara saygıyla duyururuz" şeklinde görüş belirtti.

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