Mustafa Cengiz: Falcao transferinden pişmanım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:
"Ada değilim, bana çatıyorlar"
- "Seçim zamanı geldi, bir şeyler söylemem gerektiğine inanıyorum. Ortam sertleşti, bu ortamdan mutlu değilim. İnsanlara çatılabilir ama rahatsız oldum. Galatasaray'a zarar veren bir durum bu. Seçimde aday olmadığımı söylememe rağmen adaylar hala bana çatıyor. Çatsınlar, olsun. Eğer önemli bir şey varsa düzeltirim. Yok efendim köfte demişim, Galatasaray etiğine aykırı konuşmuşum. Neymiş bu Galatasaray etiği? Beğen beğenme adam Galatasaray Başkanı. Eğer benim kulübümü yönetiyorsa mecburum desteklemeye. Bunu anlatamıyoruz. Avrupa'da başarılı olamadık mesela, eleştir. Bunda haklısın."
"Seçilecek yönetime uyarım var"
- "Seçilecek başkan ve yönetime en önemli uyarım şudur... Adamı Yezid diye öldürürler, şehit diye gömerler. Buna hazır olsunlar. Yapamayacağınız vaatleri vermeyin. 300 milyon dolar bir aday diyor, 1 milyar dolar biri diyor. Taraftar olarak seviniyorum! Madem böyle bir para var, şimdi versenize. 'Bir yere gider' diyorlar, nereye gider ya? Madem paranız var, verin bize. Kulübe verin."
"Ceferin ile gizli görüşmelerimiz var"
- "UEFA Başkanı Ceferin'i çok severim. Gizli yazışmalarımız vardır. Avrupa Süper Lig'i hakkında da gizli yazışmalarımız oldu ama aramızda kalacak."
"Sağlık sorunlarından dolayı aday değilim"
- "Kapalı salonda bir noktaya kadar geldik, Kemerburgaz'da da öyle ama bazı sıkıntılar var açıklayamıyoruz. Seçilen kişiye anlatırız. Benim hala aday olmam için ısrar edenlerden bin kere özür dilerim. Benim aday olmama nedenim sağlık."
"Falcao transferinden pişmanım"
- "Falcao olayı... Daha ortada F yokken sosyal medyada bir organizasyon başladı. Menajerleri iyi çalışıyor. Yönlendiriyorlar taraftarları. Falcao'yu kim istemez? Değerli bir karakter. Dünyanın kabul ettiği bir yıldız. Şimdi transfer ediyor olsam, biraz daha sıkı pazarlık ederdim. Belhanda'yı gönderdiğime de pişman değilim."
"Desteklediğim aday yok"
- "Desteklediğim bir başkan adayı yok. Ama bakalım cuma gününe kadar ne olur. En eski tanıdığım isim Yiğit Şardan. Benim eski tribün arkadaşım. Kendisi beni tanımıyormuş ama..."
"UEFA seçim sürecini izliyor"
- "Cuma gününe kadar adaylar hakkında düşüneceğim. Bakacağım. Gelenleri şimdiden uyarıyorum. UEFA konusuna dikkat edin, henüz bitmiş bir şey yok henüz. Olumlu gidiyor ama henüz çıkmadık daha o kısıtlamadan. UEFA şu an benim konuşmamı izliyor, seçim sürecimizi izliyor. Haberiniz olsun UEFA şu an izliyor bizi. Çatışmaya girersek, başımız belaya girebilir."
"İcra ve hacizler bitmedi"
- "Mayıs ayındaki yapılandırma için 170 milyon TL gerek. Ödemelerimiz var; baskete var, voleybola var... Hala icra ve hacizleri bitiremedik. Öde, öde, öde bitiremedik."
Galatasaray yeni sezonun ilk idmanını Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirdi 👀 pic.twitter.com/XTkbH63Z44
Galatasaray yeni sezonun ilk idmanını Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirdi 👀 pic.twitter.com/XTkbH63Z44— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 14, 2021