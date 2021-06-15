Mustafa Cengiz: Falcao transferinden pişmanım

Dünya

Aliyev'den Haluk Bayraktar'a Karabağ Nişanı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da işgalci Ermenistan güçlerine karşı elde edilen zaferde önemli bir rolü olan Bayraktar TB2 SİHA'ların üreticisi BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a "Karabağ Nişanı" takdim etti.