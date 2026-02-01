Galatasaray'a kötü haber: Yıldız isim Rizespor maçında yok

Galatasaraylı futbolcuların Kayserispor maçında gol sonrası yaşadığı sevinç.
Süper Lig 20. haftasında Kayserispor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen sarı-kırmızılıların yıldızı, Çaykur Rizespor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Trendyol Süper Lig 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Bu mücadele öncesi sınırda yer alan sarı-kırmızılıların yıldızı Mario Lemina, sarı kart gördü. Gabonlu orta saha böylelikle cezalı duruma düştü.
Lemina, bir sonraki hafta Çaykur Rizespor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
#Galatasaray
#Mario Lemina
#Cezalı