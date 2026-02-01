Yeni Şafak
Galatasaray'a kötü haber: Yıldız isim Rizespor maçında yok

Galatasaray'a kötü haber: Yıldız isim Rizespor maçında yok

20:421/02/2026, Pazar
G: 1/02/2026, Pazar
Galatasaraylı futbolcuların Kayserispor maçında gol sonrası yaşadığı sevinç.
Galatasaraylı futbolcuların Kayserispor maçında gol sonrası yaşadığı sevinç.

Süper Lig 20. haftasında Kayserispor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen sarı-kırmızılıların yıldızı, Çaykur Rizespor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Bu mücadele öncesi sınırda yer alan sarı-kırmızılıların yıldızı Mario Lemina, sarı kart gördü. Gabonlu orta saha böylelikle cezalı duruma düştü.

Lemina, bir sonraki hafta Çaykur Rizespor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.




#Galatasaray
#Mario Lemina
#Cezalı
