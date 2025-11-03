Galatasaray’da Ajax maçının hazırlıkları devam etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda topa sahip olma uygulamalarının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.