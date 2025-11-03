Yeni Şafak
Galatasaray’da Ajax maçının hazırlıkları devam etti

14:383/11/2025, Pazartesi
AA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki dördüncü maçında 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda topa sahip olma uygulamalarının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.


Antrenman öncesinde 23. yaşına giren stoper Metehan Baltacı'nın doğum günü kutlandı. Kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfleyen Metehan'ı teknik ekip ve takım arkadaşları tebrik etti.


Galatasaray, yarın öğle saatlerinde kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla Ajax maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, akşam saatlerinde de özel uçakla Hollanda'ya gidecek.

#Galatasaray
#Ajax
#Şampiyonlar Ligi
