Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Gaziantep-Fenerbahçe maçının özetini ve gollerini haberimizde bulabilirsiniz.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Gaziantep FK'nın konuğu oldu. Saat 20.30'da başlaması gereken mücadele stadyumda yaşanan ışık arızası nedeniyle 21.30'da başladı. Grup etabının son maçında Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Musaba, 48. dakikada Cherif, 79. dakikada Nene ve 86. dakikada Brown kaydetti.