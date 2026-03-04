Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gaziantep FK- Fenerbahçe: 0-4 (Maç Özeti - Video)

Gaziantep FK- Fenerbahçe: 0-4 (Maç Özeti - Video)

Haber Merkezi
23:204/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçeli oyuncuların gol sevinçleri
Fenerbahçeli oyuncuların gol sevinçleri

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Gaziantep-Fenerbahçe maçının özetini ve gollerini haberimizde bulabilirsiniz.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Gaziantep FK'nın konuğu oldu. Saat 20.30'da başlaması gereken mücadele stadyumda yaşanan ışık arızası nedeniyle 21.30'da başladı. Grup etabının son maçında Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.


Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Musaba, 48. dakikada Cherif, 79. dakikada Nene ve 86. dakikada Brown kaydetti.


Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe


Gaziantep FK 0-2 Fenerbahçe


Gaziantep FK 0-3 Fenerbahçe



Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe




Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti izle





#gaziantep fk
#fenerbahçe
#ziraat türkiye kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cemre düşme tarihleri 2026: Üçüncü cemre ne zaman toprağa düşecek?