Geçtiğimiz sezonun uzağında kaldı: İrfan Can Kahveci hayal kırıklığına neden oldu

Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci, 2023-24 sezonunda sergilediği performans ve skor katkısına bu sezon yaklaşamadı. Sezonun geride kalan kısmında 36 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, bu maçların sadece 14'üne ilk 11’de başladı. Forma şansı bulduğu maçlarda sadece 1 gol kaydeden İrfan Can, 3 de asist yaptı. Başarılı futbolcunun ligde bu sezon henüz gol sevinci yaşayamamış olması da dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon ise tüm kulvarlarda 30'u ilk 11 olmak üzere 46 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 18 gol ve 12 asistlik katkı sağlayarak kariyer sezonunu yaşamıştı. İrfan Can’ın performansındaki bu düşüşün sebeplerinin ise düzenli forma şansı bulamaması ve yaşadığı hafif sakatlıklar olarak görülüyor.