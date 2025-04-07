Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Geçtiğimiz sezonun uzağında kaldı: İrfan Can Kahveci hayal kırıklığına neden oldu

Geçtiğimiz sezonun uzağında kaldı: İrfan Can Kahveci hayal kırıklığına neden oldu

11:067/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
İrfan Can Kahveci bu sezon 1 gol atarken 3 de asist yaptı.
İrfan Can Kahveci bu sezon 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz sezonun çok uzağında bir performans sergiliyor. Yıldız futbolcu, geçen sezonki istatistiklerine yaklaşamadı.

Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci, 2023-24 sezonunda sergilediği performans ve skor katkısına bu sezon yaklaşamadı. Sezonun geride kalan kısmında 36 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, bu maçların sadece 14'üne ilk 11’de başladı. Forma şansı bulduğu maçlarda sadece 1 gol kaydeden İrfan Can, 3 de asist yaptı. Başarılı futbolcunun ligde bu sezon henüz gol sevinci yaşayamamış olması da dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon ise tüm kulvarlarda 30'u ilk 11 olmak üzere 46 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 18 gol ve 12 asistlik katkı sağlayarak kariyer sezonunu yaşamıştı. İrfan Can’ın performansındaki bu düşüşün sebeplerinin ise düzenli forma şansı bulamaması ve yaşadığı hafif sakatlıklar olarak görülüyor.


Öte yandan 2021 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli ekibe skor olarak en az katkı sağladığı sezonu geçiriyor.


Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, İrfan Can'ın sezon içerisinde çok fazla sakatlık problemi yaşadığını belirtti. Trabzonspor’u konuk ettikleri maçta taraftarların İrfan Can Kahveci için tezahüratlarda bulunmasına da değinen deneyimli teknik adam, “Taraftarın İrfan’ın adını bağırmasından dolayı mutluyum. Fenerbahçe’nin minimum 35 milyon teknik direktörü var. Ama sadece 1 kişi bu kararları veriyor. Stadyumda oyuncuların adının bağırılıyor olması benim farklı bir karar vermemi sağlayacak değil. İrfan Can sezon içerisinde çok fazla problem yaşadı. Son antrenmanda adım adım takıma katıldı. 35 milyon taraftarımız bu tarz şeyleri bilmiyor ama 1 kişi biliyor” şeklinde konuştu.



#Fenerbahçe
#İrfan Can Kahveci
#Jose Mourinho

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? 2025 Kurban bayramı günleri