Genk-Adana Demirspor
UEFA Avruppa Konferans Ligi play off turu ilk maçında Adana Demirspor, Genk'e konuk oldu.
İlk yarının golsüz geçildiği karşılaşmada Adana Demirspor sessizliği bozdu. Lacivert mavili ekipte Emre Akbaba, 47. dakikada takımını öne geçirdi.
Ev sahibi Genk, Tolu ile 77'de skora denge getirirken, 90+3'te Munoz ile öne geçti. Karşılaşma Genk'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Adana Demirspor - Genk eşleşmesinin rövanşı 31 Ağustos Perşembe günü 21.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
Genk-Adana Demirspor maç özeti
9. dakikada ceza yayı üzerinden Sor’un şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
17. dakikada sol çaprazdan Emre Akbaba’nın şutunda top üstten az farkla auta çıktı.
20. dakikada savunma arkasına sarkan C. Ndiaye’nin kaleci Vandevoordt ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Vandevoordt gole izin vermedi.
37. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan El Khannou şutunda top kaleci Karacicte kaldı.
45. dakikada ceza sahasına giren Yusuf Sarı’nın şutunda kaleci Vondevoordt topu kornere çeldi.
47. dakikada Cherif Ndiaye’nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Emre Akbaba, ceza sahası içi sağ çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlara yolladı. 1-0
59. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Kayembe’nin vuruşunda top az farkla auta gitti.
62. dakikada savunmadan dönen topla buluşan Stambouli’nin şutu üstten dışarı çıktı.
73. dakikada sağdan Galarza’nın ortasında arka direkte Arokodare’nin gelişine vuruşunda top kaleci Karacic’in üzerinden filelerle buluştu. 1-1
81. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan El Khannous’un sert şutunda kaleci Karacic topu çıkardı.
90+3. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Mckenzie’nin kafayla arkaya çevirdiği topla buluşan Munoz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1