UEFA Avruppa Konferans Ligi play off turu ilk maçında Adana Demirspor, Genk'e konuk oldu.

Ev sahibi Genk, Tolu ile 77'de skora denge getirirken, 90+3'te Munoz ile öne geçti. Karşılaşma Genk'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.