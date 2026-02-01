Yeni Şafak
Immobile'nin yeni takımı açıklandı

Immobile'nin yeni takımı açıklandı

22:071/02/2026, Pazar
AA
Ciro Immobile yeni takımında 36 numaralı formayı giyecek.
Ciro Immobile yeni takımında 36 numaralı formayı giyecek.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris FC, bir dönem Beşiktaş forması da giyen İtalyan futbolcu Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı.

Paris FC, Ciro Immobile'yi transfer etti.


Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Bologna takımında forma giyen 35 yaşındaki forvet oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.


Immobile, 2024-25 sezonunda Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkmış ve 19 gol atmıştı.





#Ligue 1
#Ciro Immobile
#Paris FC
