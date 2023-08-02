İngiliz basını yazdı: Ahmet Nur Çebi yıldız oyuncu ile görüştü

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Sky Sports'un haberine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Alex Oxlade-Chamberlain ile Londra'da bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi ile Londra'da görüştü

Ahmet Nur Çebi ile Londra'da görüştü

Liverpool'da geçirdiği 6 sezonun ardından İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki oyuncu, başkan Ahmet Nur Çebi ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Amerika MLS ve Suudi Arabistan kulüplerinden de teklif aldığı belirtilen Chamberlain'in Beşiktaş'a gelmesi için ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi.