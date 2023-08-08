İngiliz devi Nelsson'un peşinde: Galatasaray ile görüşüyorlar

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İngiliz kulübü, Nelsson ile ilgileniyor. Haberde, taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki stoperin, sarı kırmızılı takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyordu. 2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Victor Nelsson'un sözleşmesinde 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.