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Spor

İngiliz devi Nelsson'un peşinde: Galatasaray ile görüşüyorlar

Transferde birçok Avrupa takımının gözdesi haline gelen Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a, İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın da talip olduğu ileri sürüldü.

18:51 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Victor Nelsson

Victor Nelsson

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ın talip olduğu iddia edildi.


İngiliz ekibinin ilgisi var


İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İngiliz kulübü, Nelsson ile ilgileniyor. Haberde, taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.


Serbest kalma maddesi 25 milyon euro


Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki stoperin, sarı kırmızılı takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyordu. 2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Victor Nelsson'un sözleşmesinde 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.


Nelsson geride kalan sezonda 35 maçta sarı kırmızılı formayı giydi ve 1 gol, 1 asistle oynadı.



#Transfer
#Galatasaray
#Victor Nelsson
7 dakika önce
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