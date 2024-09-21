İspanya La Liga 5. haftasında Real Madrid evinde Espanyol’u konuk ediyor. Lige 4 galibiyet 1 beraberlikle başlayan Real Madrid, Espanyol ile 179. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda 109 galibiyet alan Real Madrid rakibine 36 kez mağlup oldu. 33 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Arda Güler Espanyol maçında ilk 11’de mi, kadroda kimler var? Real Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair tüm bilgiler…