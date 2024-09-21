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Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15:4421/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Juventus - Napoli
Juventus - Napoli

İtalya Serie A 5. haftasında Kenan’lı Juventus evinde Napoli’yi konuk ediyor. Allianz Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada milli futbolcu Kenan Yıldız’ın ilk 11’de maça çıkması bekleniyor. Lige 2 galibiyet 2 beraberlik ile başlayan Juventus kritik haftada puan kaybı yaşamak istemiyor. 9 puanla 3. sırada yer alan Napoli ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki, Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Napoli canlı izleme linki haberimizde.

Juventus İtalya Serie A 5. haftasında evinde Napoli ile karşılaşacak. 173. kez karşılaşacak iki takım arasında oynanan maçlarda Juventus 78 galibiyet elde etti. Napoli rakibini 40 kez mağlup ederken 54 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Juventus - Napoli canlı izleme linki ve canlı skor ekranı.

JUVENTUS - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus - Napoli maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma
S SPORT Plus
ve
S SPORT 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.

JUVENTUS - NAPOLİ CANLI İZLE

Juventus - Napoli maçını canlı izlemek için

JUVENTUS - NAPOLİ CANLI SKOR

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU

İTALYA SERİE A 5. HAFTA FİKSTÜRÜ

İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI







#Juventus
#Napoli
#İtalya Serie A

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