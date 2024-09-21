İtalya Serie A 5. haftasında Kenan’lı Juventus evinde Napoli’yi konuk ediyor. Allianz Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada milli futbolcu Kenan Yıldız’ın ilk 11’de maça çıkması bekleniyor. Lige 2 galibiyet 2 beraberlik ile başlayan Juventus kritik haftada puan kaybı yaşamak istemiyor. 9 puanla 3. sırada yer alan Napoli ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki, Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Napoli canlı izleme linki haberimizde.
Juventus İtalya Serie A 5. haftasında evinde Napoli ile karşılaşacak. 173. kez karşılaşacak iki takım arasında oynanan maçlarda Juventus 78 galibiyet elde etti. Napoli rakibini 40 kez mağlup ederken 54 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Juventus - Napoli canlı izleme linki ve canlı skor ekranı.