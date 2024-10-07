Karşıyaka 5 yıl sonra bir ilkin peşinde

Son olarak yine 3'üncü Lig'de ilk kez Play-Off oynadığı 2018-2019 sezonunda normal sezonun son 5 maçını kazanarak adını finallere yazdıran İzmir temsilcisi, geçen sezon ve 2019-2020'de iki kez, 2020-2021 sezonunda ise 1 kez 4 maçlık galibiyet serileri yakaladıktan sonra devamını getiremedi. Karşıyaka bu hafta da kazanırsa 5 sene sonra 5'te 5 yapacak.