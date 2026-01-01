Yeni Şafak
Karşıyaka'da Mehmet Güneş ayrılığı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk devreyi 2'nci sırada tamamlayan Karşıyaka'da orta saha oyuncusu Mehmet Güneş'le yollar ayrıldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk devreyi 36 puanla zirvenin 2 puan gerisinde 2'nci sırada tamamlayan Karşıyaka'da orta saha oyuncusu Mehmet Güneş'le yolların ayrıldığı öğrenildi.


Sezon başında Konyaspor'dan 1 milyon TL bonservis ücreti ödenerek 3 yıllığına transfer edilen 19 yaşındaki futbolcunun fazla forma şansı bulamaması nedeniyle yeşil-kırmızılı ekibe veda ettiği ifade edildi.


10 numara pozisyonunda ve kanatlarda görev yapan Mehmet, deplasmanda 1-0 kazandıkları Söke 1970 maçında 90+8'inci dakikada rakip fileleri sarsarak takımına 3 puan kazandıran isim olmuştu. Genç krampon ilk yarıda oynadığı 10 maçın 4'ünde ilk 11'de sahaya çıkarken, toplam 355 dakika süre aldı.




