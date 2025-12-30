Yeni Şafak
Karşıyakalı Adem Yeşilyurt'a milli davet

16:2430/12/2025, Salı
DHA
Adem Yeşilyurt
Adem Yeşilyurt

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Yeşilyurt, U19 Milli Takım'ın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında oynayacağı Özbekistan özel maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

U19 Milli Takım'ın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında 11-14 Ocak tarihlerinde Özbekistan ile Antalya'da oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklanırken, 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Yeşilyurt da ilk kez ay-yıldızlı kadroya davet edilmenin sevincini yaşadı.


Yeşil-kırmızılı kulüpte ilk 11'de forma giydiği son 5 maçta parlayıp transferde Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi dev kulüplerin dikkatini çeken 18 yaşındaki Adem, 7 Ocak'ta Antalya'da toplanacak aday kadroya davet edildi. Adem Yeşilyurt, Kütahyasporlu Bora Yağız Aydın'la birlikte 3'üncü Lig'den U19 Milli Takımı'na çağrılan iki isimden biri oldu.




#Karşıyaka
#Adem Yeşilyurt
#EFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur
